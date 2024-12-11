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Увеличиваются налог на прибыль от азартных игр и акциз на сигареты
11.12.2024 12:00
Изменения внесены в «Налоговый кодекс Грузии». Законопроект рассматривает финансово-бюджетный комитет. Как написано в пояснительной карте, необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс Грузии вызвана необходимостью урегулирования отдельных вопросов в сфере игорного бизнеса и табачной индустрии.
Согласно документу, налог на прибыль для компаний, владеющих лицензиями на онлайн-гемблинг, увеличится с нынешних 15% до 20%.
Кроме того, увеличивается ставка акциза на отдельные табачные изделия. Речь идет об увеличении акциза на одну пачку сигарет на 20 тетри, с 1,70 до 1,90 лари. А ставка акциза на нагреваемые табачные изделия также увеличится на 15 тетри до 1,85 лари.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в результате поправок с азартных игр в бюджет поступит дополнительно 115 миллионов лари, а от акцизного налога на сигареты казна страны получит почти 77 миллионов лари.
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