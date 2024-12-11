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Компания Barambo переводит 20 тысяч лари в фонд пострадавших участников акций протеста


11.12.2024   20:34


Известный грузинский производитель сладостей Barambo сообщил, что переводит 20 тысяч лари в фонд пострадавших участников акций протеста.

В Грузии невозможно найти магазин, где не было бы конфет и шоколадок этой компании.

"Barambo поддерживает европейский путь Грузии! Временная приостановка европейской интеграции противоречит историческому выбору нашей страны и угрожает будущему страны.

Мы поддерживаем наших граждан и жертвуем в Фонд солидарности 20 000 лари для помощи пострадавшим, включая компенсации на лечение, штрафы и другие финансовые расходы.

Мы считаем, что самое главное в борьбе за справедливость и правду – это поддержка друг друга", говорится в заявлении.

Компания сообщает, что ее двери в Тбилиси открыты по адресу Меликишвили, 11 - для участников проевропейских акций здесь бесплатно горячие безалкогольные напитки и сладости.

Экс-премьер Грузии, основатель консалтинговой компании Reformatics Ника Гилаури ранее объявил о создании фонда «Для пострадавших участников борьбы». Он сделал первый взнос в размере 100 тысяч лари и призвал бизнес последовать его примеру.


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