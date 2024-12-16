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Создан сайт для предпринимателей, в знак протеста отказавшихся от участия в Рождественной ярмарке мэрии Тбилиси


16.12.2024   11:53


Создан маркетинговый сайт для предпринимателей, которые отказались в знак протеста от участия в рождественской ярмарке, организованной мэрией Тбилиси.

На сайте Happyeuyear.ge представлены товары по категориям, которые могут приобрести желающие, а это категории: детские, игрушки, сумки, украшения, гигиена, текстиль, одежда и т.д.

После регистрации на сайте предприниматель автоматически становится продавцом своей продукции.

Напоминаем, около 300 предприятий, в знак протеста против произвола властей, фальсификации выборов и репрессий, официально отказались от участия в новогодних ярмарках, организованных мэрией.


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