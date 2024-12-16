

Более 225 компаний требуют от «Грузинской мечты» назначить новые выборы

16.12.2024 12:41





Грузинский бизнес предъявил ультиматум режиму Бидзины Иванишвили. Более 225 компаний требуют от «Грузинской мечты» назначить новые выборы и освободить заключенных из тюрем до нового года. В совместном обращении, опубликованном несколько часов назад, представители свободного бизнеса пишут, что кризис вышел за рамки партийной политики, что подвергает всю страну социальному и экономическому риску.



«Нынешний кризис вышел за рамки партийной политики, что ставит страну перед неизбежным социально-экономическим риском. Необходимо как можно скорее деэскалировать ситуацию. Самый прагматичный способ деэскалации – это объявить новые выборы и освободить людей, арестованных в ходе недавних процессов, до нового года. Мы, представители грузинского бизнеса, несем ответственность за судьбу страны и ее необратимое развитие, независимо от наших политических предпочтений, мы подписываем этот призыв и заявление», - написано в заявлении.



Ираклий Ростомашвили, глава девелоперской компании «Арси», прямо говорит, что основными партнерами бизнеса являются европейцы, и если они перестанут инвестировать, 75% сотрудников останутся безработными. Представитель бизнеса говорит и о других угрозах, в том числе о девальвации лари и снижении покупательной способности населения.



« Наши основные партнеры всегда были европейскими, то есть сейчас такое решение означает начинать с нуля. Экономическая угроза заключается в том, что мои партнеры перестанут инвестировать из Европы. То есть, проще говоря, если сегодня у нас будет трудоустроено 1000 человек, если сократить его в 4 раза, то 75% останутся безработными, притока валюты не будет, а значит, нашим лари будет очень тяжело. . Число домохозяйств с покупательной способностью уменьшится. В любой кризисной ситуации проводятся внеочередные выборы», - говорит Ираклий Ростомашвили, руководитель девелоперской компании "Арси".





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