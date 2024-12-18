

Ни одна компания не приняла участия в тендере на закупку обедов для спецназовцев

18.12.2024 22:21





Тендер МВД на закупку обедов для спецназовцев и сотрудников полиции, чтобы кормить их на акциях протеста, провалился - ни одна компания не подала заявку, пишет грузинская служба Радио Свобода.



Тендер был объявлен 28 ноября, в первый же день начала массовых протестов в Грузии после объявления правительства о заморозке переговоров с ЕС.



По тендеру планировалось приобрести 35 тысяч сухих пайков на 300 тысяч лари. Срок приема предложений истек несколько дней назад. В связи с провалом тендера, МВД продолжает приобретение продуктовых наборов путем прямой закупки.



Всего из госбюджета после выборов 26 октября на питание полицейских, работающих на улицах, было потрачено более 1 миллиона 300 тысяч лари. Стандартный сухой паек: сэндвич, шоколадка и 0,5-литровая бутылка "Пепси", все вместе до 9 лари.





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