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Ни одна компания не приняла участия в тендере на закупку обедов для спецназовцев
18.12.2024 22:21
Тендер МВД на закупку обедов для спецназовцев и сотрудников полиции, чтобы кормить их на акциях протеста, провалился - ни одна компания не подала заявку, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Тендер был объявлен 28 ноября, в первый же день начала массовых протестов в Грузии после объявления правительства о заморозке переговоров с ЕС.
По тендеру планировалось приобрести 35 тысяч сухих пайков на 300 тысяч лари. Срок приема предложений истек несколько дней назад. В связи с провалом тендера, МВД продолжает приобретение продуктовых наборов путем прямой закупки.
Всего из госбюджета после выборов 26 октября на питание полицейских, работающих на улицах, было потрачено более 1 миллиона 300 тысяч лари. Стандартный сухой паек: сэндвич, шоколадка и 0,5-литровая бутылка "Пепси", все вместе до 9 лари.
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