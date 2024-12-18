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Число бизнесов, подписавшихся под требованием о проведении новых выборов, перевалило за 1000
18.12.2024 23:07
Уже 1000 предприятий подписали заявление, с требованием назначения новых выборов и освобождения арестованных в ходе недавних процессов до нового года.
На сайте www.freebusiness.ge размещено еще 790 заявок от бизнесов, которые в ближайшее время будут верифицированы.
Компании, которые НЕ выразили свою позицию, но которые интересуют людей, будут опубликованы в списке в четверг в 13:00.
Напомним, платформа была создана 15 декабря, для того, чтобы бизнесмены, которые считают, что путь к деэскалации текущей ситуации в стране заключается в назначении новых выборов и освобождении задержанных участников проевропейских акций до Нового года, смогли зарегистрироваться на этой платформе и выразить свою позицию.
Также у граждан есть возможность требовать от компаний фиксации их позиции по актуальным темам, чтобы быть в курсе, с кем вы взаимодействуете как потребитель.
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