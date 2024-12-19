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TBC-банк и Банк Грузии выделять 5 млн лари на помощь пострадавших в ходе акций граждан
19.12.2024 12:52
Исходя из политической ситуации в стране, TBC-банк и Банк Грузии совместно выделят 5 000 000 лари, которые будут направлены на поддержку пострадавших граждан, а также малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в совместном заявлении банков.
Напомним, что ранее экс-премьер Грузии Ника Гилаури создал фонд в поддержку пострадавших от репрессий со стороны правительства и перечислил первый взнос в размере 100 тысяч лари. Позже к этой идее присоединились другие бизнес-субъекты.
Напоминаем, что заявление правительства 28 ноября о прекращении процесса переговоров об интеграции с Евросоюзом до конца 2028 года и отказе от финансовой помощи сопровождалось протестом населения. Граждане уже 22 дня непрерывно протестуют против текущих событий в стране, требуя проведения новых выборов и освобождения задержанных.
К протесту присоединяются представители самых разных сфер, создан ряд площадок, на которых бизнес излагает свою позицию и указывает, что страна идет по «пути России», что приведет Грузию и ее экономику к кризису. Население и бизнес требуют, чтобы страна вернулась на путь европейской интеграции.
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