

Freebusiness назвала грузинские компании, отказавшиеся поддержать требование новых выборов

19.12.2024 21:05





Платформа Freebusiness опубликовала список крупных грузинских компаний, воздержавшихся от подписания заявления с требованием проведения новых парламентских выборов в стране.



На данный момент их число составляет 30. В списке топливные и фармакологические компании, сети супермаркетов и лидеры грузинского сектора гостеприимства.

Полный список:



Bank of Georgia;

TBC Bank;

Wissol;

Nikora;

Aversi;

Silknet;

Agrohub;

Tegeta Motors;

Archi;

Carrefour;

Ori Nabiji;

Adjara Group;

GPC;

Goodwill;

Socar;

Liberty Bank;

Entree;

Wendy’s;

BTU;

Wolt;

Biblus;

Pharmadepot;

Glovo;

Rompetrol;

Silk Road Group;

Ardi;

City Mall;

Zoomer;

Caucasus University;

Europroduct.

Хотя некоторые из этих компаний до сих пор отказываются от подписания заявления, они публично выразили поддержку проевропейскому курсу страны. Пример – сервисы доставки Glovo и Wolt. Одновременно Bank of Georgia и TBC пообещали выделить 5 млн лари на помощь пострадавшим участникам проевропейских акций.



После публикации списка неподписавших, создатель платформы Freebusiness Георгий Чугошвили заявил о хакерской атаке. Некоторое время сайт был недоступен.



Freebusiness запустили 15 декабря. На данный момент обращение с требованием новых выборов подписали 1110 компаний. Еще 1133 обращений в процессе обработки.



Петиция вызвала недовольство премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Он обвинил бизнес в разжигании революционных протестов в стране.



Источник: Новости - Грузия

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