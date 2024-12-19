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Freebusiness назвала грузинские компании, отказавшиеся поддержать требование новых выборов
19.12.2024 21:05
Платформа Freebusiness опубликовала список крупных грузинских компаний, воздержавшихся от подписания заявления с требованием проведения новых парламентских выборов в стране.
На данный момент их число составляет 30. В списке топливные и фармакологические компании, сети супермаркетов и лидеры грузинского сектора гостеприимства.
Полный список:
Bank of Georgia;
TBC Bank;
Wissol;
Nikora;
Aversi;
Silknet;
Agrohub;
Tegeta Motors;
Archi;
Carrefour;
Ori Nabiji;
Adjara Group;
GPC;
Goodwill;
Socar;
Liberty Bank;
Entree;
Wendy’s;
BTU;
Wolt;
Biblus;
Pharmadepot;
Glovo;
Rompetrol;
Silk Road Group;
Ardi;
City Mall;
Zoomer;
Caucasus University;
Europroduct.
Хотя некоторые из этих компаний до сих пор отказываются от подписания заявления, они публично выразили поддержку проевропейскому курсу страны. Пример – сервисы доставки Glovo и Wolt. Одновременно Bank of Georgia и TBC пообещали выделить 5 млн лари на помощь пострадавшим участникам проевропейских акций.
После публикации списка неподписавших, создатель платформы Freebusiness Георгий Чугошвили заявил о хакерской атаке. Некоторое время сайт был недоступен.
Freebusiness запустили 15 декабря. На данный момент обращение с требованием новых выборов подписали 1110 компаний. Еще 1133 обращений в процессе обработки.
Петиция вызвала недовольство премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Он обвинил бизнес в разжигании революционных протестов в стране.
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