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Glovo и Wolt сделали совместное заявление по поводу текущих событий
19.12.2024 22:43
Крупнейшие в Грузии компании по доставке Glovo и Wolt сделали совместное заявление по поводу текущих событий.
#GeorgianBusinessVoice
В заявлении говорится, что компании признают исторический проевропейский выбор Грузии и выражают солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами.
«С момента выхода на грузинский рынок в 2018 году, Glovo и Wolt с гордостью поддерживают экономический рост и цифровую трансформацию страны.
Партнерствуя с местными бизнесами, включая стартапы и предпринимателей, усиливая тысячи курьеров и обслуживая сотни тысяч клиентов, мы способствовали быстрому развитию сектора электронной коммерции в Грузии и создали экосистему, которая способствовала появлению новых видов бизнеса и услуг, ранее недоступных на рынке.
Как европейские компании, мы признаем огромный потенциал исторического выбора Грузии в направлении интеграции с Европой, который предлагает экономическое и социальное будущее страны, и поэтому полностью поддерживаем европейское будущее Грузии.
Наши мысли с мирными демонстрантами, пострадавшими в этом сложном кризисе. Мы готовы поддержать Грузию на её европейском пути, уверенные, что это откроет новые возможности, укрепит экономику и обеспечит более светлое и успешное будущее для всех».
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