|
|
|
Более 1600 бизнесов зарегистрировались на платформе для «свободного бизнеса»
20.12.2024 18:20
Более 1600 бизнесов зарегистрировались на платформе для «свободного бизнеса». Среди них крупная торговая сеть Gorgia, оператор связи Magti, маркетплейс Veli.store и другие.
Сейчас на сайте доступна отдельная вкладка «не зафиксировано» с бизнесами, не зарегистрировавшимися на платформе.
В списке значатся нефтяная компания Wissol, строительная компания Archi, холдинг Adjara Group и другие. В том же списке находятся Bank of Georgia и TBC, которые неоднократно заявляли о поддержке протестующих и европейского будущего Грузии.
Платформа Freebusiness предлагает компаниям зафиксировать свою позицию, а именно приверженность европейским ценностям и поддержку протестующих, а пользователям предлагается рассказать о позиции любого бренда.
С первых дней протеста против приостановки переговоров по вступлению в Евросоюз некоторые малые и большие грузинские бизнесы выступали с заявлениями в поддержку евроинтеграции и протестующих.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна