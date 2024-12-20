

Более 1600 бизнесов зарегистрировались на платформе для «свободного бизнеса»

20.12.2024 18:20









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В списке значатся нефтяная компания Wissol, строительная компания Archi, холдинг Adjara Group и другие. В том же списке находятся Bank of Georgia и TBC, которые неоднократно заявляли о поддержке протестующих и европейского будущего Грузии.



Платформа Freebusiness предлагает компаниям зафиксировать свою позицию, а именно приверженность европейским ценностям и поддержку протестующих, а пользователям предлагается рассказать о позиции любого бренда.



С первых дней протеста против приостановки переговоров по вступлению в Евросоюз некоторые малые и большие грузинские бизнесы выступали с заявлениями в поддержку евроинтеграции и протестующих. Более 1600 бизнесов зарегистрировались на платформе для «свободного бизнеса». Среди них крупная торговая сеть Gorgia, оператор связи Magti, маркетплейс Veli.store и другие.Сейчас на сайте доступна отдельная вкладка «не зафиксировано» с бизнесами, не зарегистрировавшимися на платформе.В списке значатся нефтяная компания Wissol, строительная компания Archi, холдинг Adjara Group и другие. В том же списке находятся Bank of Georgia и TBC, которые неоднократно заявляли о поддержке протестующих и европейского будущего Грузии.Платформа Freebusiness предлагает компаниям зафиксировать свою позицию, а именно приверженность европейским ценностям и поддержку протестующих, а пользователям предлагается рассказать о позиции любого бренда.С первых дней протеста против приостановки переговоров по вступлению в Евросоюз некоторые малые и большие грузинские бизнесы выступали с заявлениями в поддержку евроинтеграции и протестующих.





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