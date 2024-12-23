

Бизнесмен Лаша Папашвили: Нам надо как-то сохранить экономику

23.12.2024 19:11





В этой комнате находились как сторонники, так и противники политики нынешнего правительства. Будет отдельный разговор, полемика состоится, наверное, в открытом эфире. Уже зафиксированы имена тех, кто оппонировал премьер-министру - премьер встретится с ними и публично и обсудит эти темы, - заявил журналистам бизнесмен Лаша Папашвили после встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.



По словам Папашвили, сложившаяся ситуация в стране уже отразилась на различных направлениях экономики.



«Есть проблема у страны в целом, потому что в обществе существует раскол. Есть сторонники и противники политики правительства - это было нашей сердечной болью и тем, о чем мы сегодня говорили. Так продолжаться не должно, потому что нам надо как-то сохранить экономику, потому что уже сейчас заметно по разным направлениям - будь то туризм или ресторанный бизнес - очень большой спад, и мы должны вместе выходить из этого положения.



Наверное, всем интересно, что было сказано в пользу той или другой стороны, но сегодня я не буду об этом рассказывать. В той комнате находились как сторонники, так и противники политики нынешнего правительства. Будет отдельный разговор, полемика состоится, наверное, в открытом эфире. Уже зафиксированы имена и фамилии тех, кто оппонировал премьер-министру - премьер встретится с ними публично и поговорит на эти темы



Наша просьба и призыв общества, это трагедия нашей страны. У нас была такая трагедия 35 лет назад, и наша просьба к сторонам не повторять ее, и только наше единство - спасение», - заявил Лаша Папашвили.





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