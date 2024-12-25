

Более 2300 бизнесменов требуют перевыборов в Грузии

25.12.2024 11:50





Более 2300 бизнесменов присоединились к заявлению, осуждающему антиевропейскую политику властей, жестокие разгоны акций протеста. Подписанты также требуют проведения повторных парламентских выборов:



«Нынешний кризис перешел границы партийной политики и подвергает страну неизбежному социальному и экономическому риску. Необходимо срочно деэскалировать ситуацию.



Самый прагматичный способ деэскалации – это объявить новые выборы и освободить людей, задержанных в ходе недавних процессов, до Нового года. Мы, представители грузинского бизнеса, несем ответственность за судьбу страны и ее развитие, независимо от наших политических предпочтений, мы подписываем этот призыв и заявление», — говорится в сообщении.





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