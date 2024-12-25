

С 1 января 2025 года ограничение движения коснется и автомашин дистрибуции

25.12.2024 17:32





В границах Тбилиси, с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 ограничение движения, наряду с прочим крупногабаритным транспортом, отныне коснется и автомашин дистрибуции.



Как отметил сегодня на заседании правительства Тбилисского муниципалитета мэр Тбилиси Каха Каладзе, до этого дистрибьюторам предоставлялся определенный срок, с 1 января же ограничения коснутся и транспортных средств указанной категории.



„Полтора года назад мы начали осуществление еще одной новой реформы, предполагающей определенную разгрузку движения в столице, что предполагало ограничение передвижения негабаритных автомашин в часы пик - с 08:00 до 11:00и с 17:00 до 20:00. Мы допустили определенные исключения. Во время принятия регуляций у нас был тесный контакт с бизнес-сектором, и в качестве исключения мы допустили машины дистрибуции, чтобы он смогли адаптироваться с указанными изменениями. Далее мы продлили им указанные льготы на четыре месяца, с 1 января же ограничения коснутся и их“, - отметил Каладзе.





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