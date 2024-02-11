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В Тбилиси и регионах изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы - задержаны 20 человек
11.02.2024 13:50
Сотрудниками МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных мероприятий, проведенных за последний период, в Тбилиси и регионах изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы - задержаны 20 человек.
Информацию об этом распространяет МВД. По их данным, преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия проводились в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самегрело-Земо Сванетии, Кахети, Гурии, Имерети, Рача-Лечхуми.
«Расследование по фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов ведется по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.
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