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В Тбилиси убит молодой мужчина


11.02.2024   19:30


В тбилисском районе Авлабари убит молодой мужчина. По существующей информации, убийство произошло на улице,в мужчину стреляли из огнестрельного оружия.

Другие подробности происшествия неизвестны.

Как сообщили в МВД Грузии, расследование начато по статьям 108 и 236 УК, подразумевающим умышленное убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

На месте работают правоохранители.


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