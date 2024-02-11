

В Тбилиси убит молодой мужчина

11.02.2024 19:30





В тбилисском районе Авлабари убит молодой мужчина. По существующей информации, убийство произошло на улице,в мужчину стреляли из огнестрельного оружия.



Другие подробности происшествия неизвестны.



Как сообщили в МВД Грузии, расследование начато по статьям 108 и 236 УК, подразумевающим умышленное убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



На месте работают правоохранители.





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