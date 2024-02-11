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В Тбилиси убит молодой мужчина
11.02.2024 19:30
В тбилисском районе Авлабари убит молодой мужчина. По существующей информации, убийство произошло на улице,в мужчину стреляли из огнестрельного оружия.
Другие подробности происшествия неизвестны.
Как сообщили в МВД Грузии, расследование начато по статьям 108 и 236 УК, подразумевающим умышленное убийство, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
На месте работают правоохранители.
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