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Австралия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины


21.03.2024   15:30


Австралия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины, - сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Великобритании Грантом Шаппсом, передает «Украинская правда» со ссылкой на The Guardian.

«Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия», - заявил Марлес.

Напомним, 8 марта министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к международной «коалиции дронов», которую возглавляют Латвия и Великобритания.


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