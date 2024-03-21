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Австралия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины
21.03.2024 15:30
Австралия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины, - сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Великобритании Грантом Шаппсом, передает «Украинская правда» со ссылкой на The Guardian.
«Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия», - заявил Марлес.
Напомним, 8 марта министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к международной «коалиции дронов», которую возглавляют Латвия и Великобритания.
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