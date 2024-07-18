

СБУ задержала в Донецкой области корректировщика российских КАБ

18.07.2024 17:04





Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который наводил управляемые авиабомбы на боевые позиции сил обороны в Донецкой области. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба СБУ.



Мужчина передавал врагу геолокации артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы захватчиков, атакующие на восточном фронте.



Также он пытался установить координаты ПВО, прикрывающей сухопутные подразделения украинских войск в районе Константиновки, передают в СБУ.



Полученные сведения корректировщик отправлял в специализированную группу российской разведки в Telegram, сообщили в пресс-службе.



СБУ задержала вражеского информатора во время оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост сил обороны. По данным следствия, фигурантом является 49-летний местный житель, сторонник российской идеологии.



Для сбора разведданных он обходил местность и фиксировал локацию потенциальных целей, говорят в СБУ. Во время обысков у задержанного был обнаружен мобильный телефон с поличным.



Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



Задержанный находится под стражей. Ему грозит до восьми лет заключения.





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