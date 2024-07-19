

Задержан полицейский, сбивший 19-летнего мотоциклиста

19.07.2024 21:33





Прокуратура Грузии сообщает о задержании сотрудника Департамента патрульной полиции МВД Грузии по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего за собой гибель человека.



Случай произошел утром 19 июля на тбилисском проспекте Казбеги. По предварительной информации, полиция преследовала мотоцикл, двигавшийся на большой скорости. Чтобы остановить 19-летнего водителя Реви Давиташвили, патрульный автомобиль перекрыл проезжую часть. Мотоцикл врезался в него, а Давиташвили погиб на месте.



«В ходе расследования дела установлено, что 19 июля около 04:35 в Тбилиси Р.Д. ехал с превышением скорости на мотоцикле, находящемся под его управлением, сообщили сотрудники управления патрульной полиции Министерства внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел потребовали от него остановиться, чему он не подчинился и продолжил движение в направлении проспекта Александра Казбеги, когда он и столкнулся с автомобилем, которым управлял сотрудник отдела патрульной полиции, водитель мотоцикла погиб на месте», — говорится в заявлении прокуратуры.



Задержанному будет предъявлено обвинение по статье 276 части 6 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



Прокуратура уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении меры лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемым.



«Расследование уголовного дела по факту возможного преступления, находящегося в стадии преследования сотрудниками патрульной полиции, продолжается», — заявляют в прокуратуре.



Изначально разные СМИ сообщали, что погибший Реви Давиташвили работал курьером, однако позже журналисты выяснили, что водитель мотоцикла был сыном Бесо Давиташвили – члена наблюдательского совета банка «Карту», принадлежащего основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Давиташвили также руководил рядом компаний, связанных с Иванишвили.



Реви Давиташвили учился в одной из самых престижных грузино-американских школ в Грузии. На странице учреждения в Facebook сохранилась запись о том, что он сдал с результатом в 99% экзамен PSAT, позволяющий получить стипендию в американских вузах.



Что касается инцидента, после произошедшего полиция задержала очевидца, который вел прямую трансляцию в соцсети TikTok с проспекта Казбеги, когда там уже работали следователи.



Тело 19-летнего Реви Деметрашвили уже доставлено из бюро судебно-медицинской экспертизы к нему домой.



SOVA

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