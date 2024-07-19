

Во Львове совершили покушение на экс-депутата Ирину Фарион

19.07.2024 23:15





В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.



Как стало известно, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной в критическом состоянии.



Она поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелое. Пациентке оказывается неотложная помощь.



Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный 19 июля стрелял в общественного деятеля, но не назвала ее фамилию.



Правоохранители рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.



"Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.



По данным полиции во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.



Позднее глава МВД Игорь Клименко подтвердил нападение на Фарион, которое квалифицировано "как покушение на умышленное убийство". "Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", - сообщил он.



По его словам, полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах.



Он призвал граждан предоставлять полиции любую информация об обстоятельствах совершения этого преступления.







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