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Гражданин Ирака отрыл стрельбу в полицейском участке в Армении – есть раненые
20.07.2024 11:29
Иностранец минувшей ночью открыл стрельбу из автомата в отделении полиции Котайка, в результате чего два правоохранителя получили ранения, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе полиции.
Отмечается, что мужчину доставили в полицию по полученному сигналу. В участке отобрал автомат у одного из сотрудников и пытался выстрелить в себя, после открыл беспорядочную стрельбу. В результате он сам и двое полицейских получили огнестрельные ранения. По факту начато служебное расследование.
По данным Sputnik Армения, стрелявший - гражданин Ирака.
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