

Гражданин Ирака отрыл стрельбу в полицейском участке в Армении – есть раненые

20.07.2024 11:29





Иностранец минувшей ночью открыл стрельбу из автомата в отделении полиции Котайка, в результате чего два правоохранителя получили ранения, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе полиции.



Отмечается, что мужчину доставили в полицию по полученному сигналу. В участке отобрал автомат у одного из сотрудников и пытался выстрелить в себя, после открыл беспорядочную стрельбу. В результате он сам и двое полицейских получили огнестрельные ранения. По факту начато служебное расследование.



По данным Sputnik Армения, стрелявший - гражданин Ирака.





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