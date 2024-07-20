

В Армении разбился военный самолет: есть погибшие

20.07.2024 11:32





В Армении разбился военный самолет Ан-2, в результате чего погибли два члена экипажа. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.



Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, недалеко от города Эгвард, который находится примерно в 20 километрах от Еревана. Сигнал тревоги поступил в 9:30 утра.



На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления УМВД, одно боевое отделение пожарно-спасательного отряда, спасательно-оперативные группы.



В Минобороны рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет.





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