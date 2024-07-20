

СГБ начала вызывать на опросы грузинских добровольцев, воевавших в Украине

20.07.2024 21:53





Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала вызывать на опросы грузинских добровольцев, воевавших в Украине против российской армии.



19 июля в присутствии судьи-магистрата в Тбилисском городском суде опросили Лашу Чигладзе. Он является активистом «Антиоккупационного движения», которое работает у линии разделения с Цхинвальским регионом. По данным СМИ, Чигладзе участвовал в боевых действиях в Украине в прошлом году. Он награжден медалью за мужество.



Проправительственный телеканал «Имеди» сообщает, что Чигладзе проходит по делу о заговоре с целью свержения власти и «подготовке терроризма». Что подразумевается под второй частью формулировки, неясно. В УК Грузии такой статьи нет.



На дело наложен гриф «секретно». Ни Чигладзе, ни его адвокат не могут говорить о деталях.



«Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом и были какие-то вопросы об этом… [Спрашивали], когда уехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы», — сказал Чигладзе в комментарии оппозиционному телеканалу Mtavari.



Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвал дело «прямо политическим».



«Я не буду вдаваться в детали указанного дела, но (…) могу сказать свою оценку. Указанное дело абсурдное, не имеет никакого отношения к закону, и Лашу сегодня вызвали потому, что он боролся в Украине против России», — заявил Ткешеладзе.



Сегодня о вызове на опрос сообщил другой воевавший в Украине член «Антиоккупационного движения» – Надым Хмаладзе.



Связано ли это с делом, в котором фигурирует Чигладзе, пока неизвестно.



«Меня, Надыма Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме», — написал он на своей странице в Facebook.



В ближайшие дни Хмаладзе также ответит на вопросы СГБ в присутствии судьи.



В сентябре 2023 года СГБ сообщила о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти в Грузии. Авторами назывались лидеры оппозиционного «Нацдвижения», члены действующего в Украине «Грузинского легиона» и представители гражданского сектора, финансируемые США. План, как утверждалось, состоял в том, чтобы устроить в Грузии революцию по примеру украинского «евромайдана».



Согласно СГБ, исполнителем должна была стать «большая группа лиц грузинского происхождения, воюющая в Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованных сторон, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской государственной границы».



Дело не получило продолжения. Одновременно в «Грузинской мечте» регулярно апеллировали к этой истории, объясняя необходимость принятия закона об иноагентах. В заявлениях партии власти неоднозначные формулировки СГБ о зарубежных странах, которые якобы координируют и финансируют заговорщиков, заменяли прямо на ЕС и США.



Источник: Новости - Грузия

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