

США впервые за три года обнародовали данные о своем ядерном арсенале

21.07.2024 16:05





Соединенные Штаты Америки обнародовали недавно рассекреченную информацию о ядерном арсенале США, чтобы обновить информацию, в последний раз озвученную в октябре 2021 года. Документ опубликован на сайте национального управления ядерной безопасности США, о нем стало известно 20 июля.



Согласно документу, по состоянию на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 штук. Таким стало их количество после сокращения запасов на 88% по сравнению с максимальным значением (31 255) на конец 1967 финансового года и еще одного сокращения на 83% по сравнению с уровнем после падения Берлинской стены в конце 1989 года (22 217). Финансовый год для бюджета США заканчивается 30 сентября.



С 1994-го по 2023 финансовый год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 года США демонтировали 405 ядерных боеголовок. Еще около 2 тыс. ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа, говорится в документе.



Количество нестратегического ядерного оружия США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.



В управлении ядерной безопасности США указывают, что ядерный запас включает как активные, так и неактивные боеголовки. Активные боеголовки включают стратегическое и нестратегическое оружие, поддерживаемое в рабочей, готовой к использованию форме, которое должно быть готово к возможному развертыванию в течение короткого периода времени, и логистические запасы. Боеголовки имеют установленные тритиевые баллоны и другие компоненты с ограниченным сроком службы. Неактивные боеголовки хранятся на складе в нерабочем состоянии и их тритиевые баллоны удаляются.



Списанная боеголовка снимается с платформы доставки, не является функциональной и не считается частью ядерного запаса. Демонтированная боеголовка – это боеголовка, разделенная на составные части.







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