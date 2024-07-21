

Зеленский: Горячая стадия войны может завершиться до конца текущего года

21.07.2024 19:25





Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что горячая стадия войны может завершиться до конца текущего года. Об этом он заявил в интервью BBC, передает DW.



"Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", - заявил он в интервью во время своего визита в Великобританию.



Глава украинского государства добавил, что войну можно будет завершить дипломатическим путем за столом переговоров в том случае, если союзники Киева будут оказывать давление на Москву.



"Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии", - заметил он, указав при этом, что ослабление России на поле боя обеспечит Украине более сильную позицию на переговорах.





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