

Полиция Берлина предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

21.07.2024 22:06





Немецкая полиция предотвратила теракт в Берлине перед финалом Евро-2024.



По информации газеты The Sun, подозреваемые, связанные с террористической организацией ИГИЛ, планировали атаковать фан-зону сборной Англии на Брейншайдплац в Берлине. Тысячи англичан собрались там перед финалом против Испании.



За несколько часов до начала игры немецкая полиция организовала скоординированные рейды по трем адресам в соседнем Потсдаме.



В результате операции, в которой был задействован спецназ, были арестованы трое подозреваемых. Они нашли на своих телефонах фотографии площади и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.



Отмечается, что мужчины были сторонниками ИГИЛ, которые уже находились под наблюдением полиции. За ними начали следить за несколько дней до финала.



По словам представителей берлинской полиции, «операция была проведена в связи с непосредственной угрозой со стороны исламского сектора».



Позже подозреваемых отпустили до дальнейшего расследования.



Напоминаем, что 19 декабря 2016 года на Брейншайдплац во время рождественской ярмарки произошел теракт. Грузовик врезался в площадь, полную людей. В результате нападения 11 человек погибли, еще 50 получили ранения различной степени.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





