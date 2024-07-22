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Задержаны обвиняемые в попытке обманным путем завладеть чужой собственностью
22.07.2024 13:37
Прокуратура Грузии предъявила, одному гражданину иностранного государства и двум гражданам Грузии, обвинения в попытке обманным путем завладеть чужой собственностью в крупном размере по поддельным документам.
По данным прокуратуры, расследование, проведенное Следственной службой Минфина, установило, что фигуранты дела подготовили поддельные документы — доверенность на иностранном языке, а также договор купли-продажи — с целью обманным путем приобрести 271 гектар земли, принадлежащей другому лицу. Речь идет о землях расположенных в регионе Кахети.
По официальной версии, фигуранты дела представили в государственный реестр фальшивые документы, однако в результате незамедлительного и эффективного реагирования правоохранительных органов, они не смогли осуществить свое намерение.
Обвинение предъявленное указанным лицам предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы.
Все трое обвиняемых были лишены свободы в качестве меры пресечения.
Расследование в следственной службе Минфина продолжается.
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