

Экс-помощник генсека НАТО: вступление в альянс будет непростым испытанием для Грузии

22.07.2024 14:25





«Вступление в альянс будет непростым испытанием как для союзников, так и для самой Грузии», — заявил в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил Патрик Тернер, бывший помощник генерального секретаря НАТО, а ныне глава представительства НАТО в Украине.



«Грузия получала четкое обещание, что она станет членом НАТО, но когда страны, стремящиеся вступить в НАТО, изменяют свои подходы и пути… когда внутриполитические изменения приводят к недоверию остальных членов, когда они перестанут верить, что стремление Грузии вступить в НАТО искреннее, конечно, будут последствия.



НАТО не привыкло давить, никого силой в альянс не тянет. Подход НАТО следующий – то, что мы видим на примере Украины – есть стандарты, которые надо соблюдать, и после этого альянс будет обсуждать и принять решение на основе консенсуса.



А что касается вступления Грузии в НАТО, я думаю, что даже если вы соответствуете стандартам, это все равно будет трудным вызовом как для союзников, так и для самой Грузии». — отметил Патрик Тернер.



Источник: SOVA

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