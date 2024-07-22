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СГБ продолжает вызывать на допросы грузинских ветеранов и бойцов воюющих на Украине
22.07.2024 14:58
Служба государственной безопасности продолжает вызывать на допросы грузинских ветеранов и бойцов воюющих на Украине. Военные убеждены, что таким образом правительство пытается наказать их за участие в протестах в Тбилиси против закона «об иноагентах». 22 июля в СГБ допрашивали Константина Джгамайя:
«Я не один такой и, наверное, всех, кто воевал на Украине, будут (допрашивать). Что плохого в защите интересов Родины? Я из Абхазии, я боец из Сухуми», — заявил Константин Джгамая.
По словам правозащитника Джгамайя, адвоката Торнике Чиковани, дело возбуждено по двум статьям УК: 315 (заговор или подстрекательство к мятежу) и 323 (подготовка террористического акта).
«Дело находится под грифом секретно. Господин Константин решил не давать здесь показаний и ответить на вопросы при мировом судье, что является его законным правом». — отметил адвокат.
Другой ветеран, Бесо Бенделиани, собирается отвечать на вопросы только перед главным судьей, мотивируя это недоверием к Службе госбезопасности.
«Это здание, в котором им периодически снятся какие-то странные сны, снятся восстания, перевороты и так далее, что смешно. Многие патриотически настроенные граждане Грузии воюют против России уже более 30 лет. На вопросы мирового судьи я отвечу после того как меня вызовут, поскольку у меня нет никакого доверия к этому ведомству», — сказал Бесо Бенделиани.
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