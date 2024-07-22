

11-й батальон 1-й пехотной бригады завершил полевые учения

22.07.2024 15:33





Рота «Браво» 11-го легкого батальона 1-й пехотной бригады Восточного командования Сил обороны Грузии завершила полевые учения боевыми стрельбами на полигоне Орфоло. Учения длились месяц.



На заключительной фазе оборонительной операции роту «Браво» поддерживали 11-й легкий пехотный батальон 1-й пехотной бригады, инженерная (саперная) рота, взвод 82-мм минометов и снайперская группа.



Запланированные учения получили положительную оценку наблюдателей-контролеров. Целью учений была скоординированная подготовка с вспомогательными элементами.





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