

Совет ЕС утвердил первую помощь в поддержку Вооруженных сил Армении

22.07.2024 16:43





Совет ЕС утвердил помощь в размере 10 миллионов евро в поддержку Вооруженных сил Армении в рамках Европейского фонда мира (EPF).



«Впервые Евросоюз решил поддержать Армению из Европейского фонда мира. Целью этой помощи является усиление логистических возможностей Вооруженных сил Армении и улучшение защиты гражданского населения во время кризисов и чрезвычайных ситуаций. Она также направлена на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее вооруженных сил в случае возможного будущего участия страны в международных военных миссиях и операциях, в том числе развернутых ЕС. В частности, принятая мера помощи позволит обеспечить полноценный палаточный лагерь для подразделения размером с батальон», - отмечается в пресс-релизе Совета.



По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепа Борреля, безопасность становится все более важным элементом двусторонних отношений с Арменией.



«Эта мера европейского мирного механизма будет еще больше способствовать устойчивости страны. У нас есть взаимный интерес к дальнейшему расширению нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, также обсуждению будущего участия Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС»,- заявил Боррель.



Совет ЕС поясняет, что данная поддержка будет реализована в рамках партнерства ЕС с Арменией, которое основано на общих ценностях и ставит целью содействие миру, стабильности и процветанию в Армении и на Южном Кавказе.





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