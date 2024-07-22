

Грузинского бойца Надима Хмаладзе допросили в суде по делу о государственном перевороте

22.07.2024 20:42





Грузинский боец, воевавший в Украине и противник закона «об иноагентах» Надим Хмаладзе сегодня был допрошен в суде. Он отвечал на вопросы Службы госбезопасности:



«Задавались вопросы о моем семейном положении, о моей деятельности в прошлом, даже в очень далеком прошлом, об Украине, о моем пребывании там, имел ли я когда-либо связь с каким-либо их зарубежными спецслужбами. Общий разговор был о том, есть ли у меня какая-то связь с кем-то за границей и т. д.» — рассказывает Надим Хмаладзе.



Надим Хмаладзе и его правозащитник заявляют, что расследование СГБ абсурдно и преследует лишь одну цель — нейтрализовать политически активных людей перед выборами, посадив их в тюрьму.



«При этом были вопросы, конечно, касательно терроризма, а также касающиеся тех или иных действий. Я вам скажу, это были вопросы в стиле – не вы случайно убили Кеннеди», — говорит адвокат Михаил Рамишвили.



Напомним, что Служба государственной безопасности продолжает вызывать на допросы грузинских ветеранов и бойцов, воюющих на Украине. Известно, что расследование касается обвинений в государственном перевороте и терроризме.



Источник: SOVA

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