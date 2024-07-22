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Директор Секретной службы США: Я несу всю ответственность за любую ошибку в плане безопасности
22.07.2024 21:12
Секретная служба США не выполнила свою миссию по защите Дональда Трампа, - об этом заявила директор Секретной службы США Кимберли Читл.
По заявлению Киберли Читл, которая отвечает на вопросы в комитете по надзору Палаты представителей США, она сделает все, чтобы инцидент, подобный произошедшему 13 июля, не повторился.
«Миссия Секретной службы - обеспечивать защиту лидеров нашей страны. 13 июля мы ее выполнить не смогли. Как директор Секретной службы США, я несу всю ответственность за любую ошибку в плане безопасности», - отметила Киберли Читл.
После нападения на Дональда Трампа конгрессмены-республиканцы потребовали отставки директора Секретной службы США, однако Кимберли Читл заявила, что не собирается покидать свой пост.
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