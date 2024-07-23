

Завершена квалификационная программа специального назначения

23.07.2024 14:16





На учебной базе в Манави прошла церемония выпуска очередного потока Командования специальных операций в рамках программы квалификации специального назначения.



Информацию распространяет Министерством обороны.



По сообщению ведомства, командующий спецоперациями, полковник Теймураз Клатеишвили вручил выпускникам сертификаты и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.



«Программа квалификации специального назначения состояла из нескольких модулей, включая тактику небольших подразделений, перекрестную подготовку, обучение специалистов, процесс планирования и итоговую подготовку. В рамках программы слушатели также прошли огневую, аэромобильную, медицинскую и инженерную подготовку», — говорится в информации Минобороны.





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