

МВД Грузии выплатит компенсацию пострадавшему на митинге 20 июня 2019 года

23.07.2024 14:17





Тбилисский городской суда обязал МВД выплатить компенсацию пострадавшему на митинге 20 июня 2019 года, сообщают в Ассоциации молодых юристов Грузии. Правозащитники отмечают, что истец, мирно протестовавший на митинге, во время акции пытался помочь одному из участников митинга, которому было плохо из-за слезоточивого газа и в этот момент ему в правый глаз попала резиновая пуля:



«Из-за частичной потери зрения истец перенес ряд медицинских процедур. В связи с тем, что правоохранители превысили свои полномочия с применением насилия и оружия, истцу также был присвоен статус потерпевшего в рамках уголовного дела. Согласно выводам эксперта по делу установлено, что из-за травмы общая работоспособность истца снизилась с 15% до 25%.



Тбилисский городской суд после 4 лет рассмотрения дела вынес решение, которым иск был частично удовлетворен, а ответчику – МВД Грузии было предписано выплатить истцу моральный ущерб в размере 50 000 лари, а также выплачивать ежемесячно 1440 лари в связи с сокращением трудоспособности с 21 июня 2019 года до конца жизни.



Решение, принятое судом по данному делу, имеет важное значение, поскольку, с одной стороны, установлен факт применения государством незаконной и несоразмерной силы против истца, а с другой стороны, поскольку в судебной практике Грузии зафиксированы случаи возмещения ущерба за причинение морального вреда такого объема встречаются нечасто, с юридической точки зрения решение также важно с точки зрения суммы и объема выплат», — говорится в письменном заявлении Ассоциации.





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