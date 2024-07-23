

Адвокат: Грузинский бойцов допрашивают по делу о терроризме

23.07.2024 14:20





Спустя 4 дня допросов грузинских ветеранов и бойцов, воюющих в Украине, сторона защиты впервые сообщила журналистам по какому поводу Служба государственной безопасности вызывает граждан на допрос. Адвокат бойца Гелы Кахабришвили — Михаил Рамишвили рассказал журналистам, что речь идет о возможном теракте против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили:



«Судя по вопросам, создается впечатление, что (теракт организовывался) против высокопоставленных политиков планируется террористический акт. Среди них следователь назвал конкретное имя и фамилию. Именно эти люди сегодня представляют высшие эшелоны «Грузинской мечты».



Речь шла о почетном председателе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Вопросы заключались в том, собираетесь ли вы участвовать в террористическом акте, который называется государственным переворотом. У человека спрашивают, раз ты боец, собираешься ли ты участвовать в этих терактах и государственном перевороте?».



Рамишвили при этом с уверенностью заявляет, что «никакого террористического акта в Грузии не произойдет». Адвокат считает, что, если бы существовали соответствующие доказательства уже бы были предъявлены соответствующие обвинения.



Напомним, что Служба государственной безопасности продолжает вызывать на допросы грузинских ветеранов и бойцов, воюющих на Украине. Известно, что расследование касается обвинений в государственном перевороте и терроризме.





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