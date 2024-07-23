

Суд обязал МВД Грузии всю жизнь платить компенсацию пострадавшему в ночь Гаврилова

23.07.2024 16:33





Тбилисский городской суд обязал МВД выплатить компенсацию пострадавшему при разгоне митинга в «ночь Гаврилова», 20 июня 2019 года.



Истцу попала в глаз резиновая пуля, когда он пытался помочь одному из участников митинга, которому стало плохо из-за слезоточивого газа.



Была проведена серия операций, но зрение полностью восстановить не удалось.



МВД Грузии предписано оплатить истцу моральный ущерб в размере 50 000 лари, а также выплачивать ежемесячно 1440 лари до конца жизни в связи со снижением трудоспособности.



Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал () власти Грузии выплатить 153 600 евро пострадавшим во время разгона акции в «ночь Гаврилова». Суд признал, что Грузия неэффективно расследовала действия полиции и спецназа.





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