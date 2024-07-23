

В аэропорту Батуми предотвращен незаконный вывоз золота и серебра на 133 тыс лари

23.07.2024 17:22





В аэропорту Батуми предотвращен незаконный вывоз золота и серебра на сумму более 133 тысяч лари. Информацию распространяется Служба доходов.



В результате мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками управления авиационной безопасности Департамента полиции охраны, таможенники Службы доходов Минфина предотвратили 2 случая незаконного вывоза крупной суммы. незадекларированного золота и серебра на таможенном пункте пропуска «Аэропорт Батуми». Общая масса изътого золота составила 560,78 грамма, серебра - 6 230 граммов.



"Следует отметить, что граждане иностранных государств покинули таможенный пункт пропуска - зону таможенного контроля "Аэропорта Батуми" через зеленый коридор, не обращаясь к уполномоченному сотруднику таможни и не подавая обязательную декларацию", - говорится в сообщении.



Служба доходов еще раз напоминает, что для декларирования пассажиру достаточно обратиться к соответствующему сотруднику таможни и провести обязательное декларирование соответствующего товара.





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