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В аэропорту Батуми предотвращен незаконный вывоз золота и серебра на 133 тыс лари
23.07.2024 17:22
В аэропорту Батуми предотвращен незаконный вывоз золота и серебра на сумму более 133 тысяч лари. Информацию распространяется Служба доходов.
В результате мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками управления авиационной безопасности Департамента полиции охраны, таможенники Службы доходов Минфина предотвратили 2 случая незаконного вывоза крупной суммы. незадекларированного золота и серебра на таможенном пункте пропуска «Аэропорт Батуми». Общая масса изътого золота составила 560,78 грамма, серебра - 6 230 граммов.
"Следует отметить, что граждане иностранных государств покинули таможенный пункт пропуска - зону таможенного контроля "Аэропорта Батуми" через зеленый коридор, не обращаясь к уполномоченному сотруднику таможни и не подавая обязательную декларацию", - говорится в сообщении.
Служба доходов еще раз напоминает, что для декларирования пассажиру достаточно обратиться к соответствующему сотруднику таможни и провести обязательное декларирование соответствующего товара.
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