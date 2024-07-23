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В Тбилиси ранен молодой мужчина, задержан один человек
23.07.2024 19:50
Полиция раскрыла по горячим следам факт попытки умышленного убийства в Тбилиси. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По сообщению ведомства, задержан один человек, который на почве взаимной словесной перепалки ранил молодого мужчину холодным оружием.
«Сотрудниками Главного управления Дидубе-Чугуретского р-на Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии в результате проведенных по горячим следам оперативных мероприятий и следственных действий задержали неоднократно судимого в прошлом и в настоящее время находящегося под условным наказанием М.А., 1988 года рождения по обвинению в попытке умышленного убийства.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Следствием установлено, что обвиняемый, на ул. Цабадзе в Тбилиси, на почве взаимной словесной перепалки ранил холодным оружием М.Ш. 1993 года рождения. Раненый мужчина помещен в медицинское учреждение.
В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли орудие преступления – нож.
Полиция задержала обвиняемого М.А. по горячим следам.
Расследование по факту попытки умышленного убийства ведется по статье 19-108 УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.
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