

Глава Секретной службы США подала в отставку

23.07.2024 21:08





Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала заявление об отставке на фоне расследования обстоятельств покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Как передает DW, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.



Накануне в Палате представителей США состоялись слушания по вопросу нарушения режима безопасности во время мероприятия, на котором было совершено покушение на Трампа. Как пишут СМИ, Читл взяла на себя ответственность за то, что атаку на экс-президента не удалось предупредить, и назвала произошедшее "самым серьезным оперативным провалом" Секретной службы за десятилетия.



Несмотря на эту самокритику, сразу несколько членов комитета по надзору Палаты представителей из числа республиканцев и демократов потребовали ее отставки.





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