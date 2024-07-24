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СГБ Грузии заявляет о якобы готовящемся убийстве Бидзины Иванишвили
24.07.2024 10:59
Служба государственной безопасности расследует факты подготовки преступной деятельности в Грузии, в том числе подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при организации и финансировании находящихся в Украине бывших высокопоставленных чиновников Грузии и бывших сотрудников силовых ведомств, - об этом говорится в заявлении СГБ Грузии.
По данным службы, целью упомянутых преступных действий является свержение государственной власти насильственным путем деструктивными силами на фоне создания беспорядков и ослабления власти.
«Исходя из высокого общественного интереса хотим сообщить общественности, что в Службе государственной безопасности проводится расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти - преступления, предусмотренного частью первой статьи 18-323 и части первой статьи 315 УК Грузии.
Служба государственной безопасности расследует факты подготовки преступной деятельности в Грузии, в том числе подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при организации и финансировании находящихся в Украине бывших высокопоставленных чиновников власти Грузии и бывших сотрудников силовых ведомств. Целью упомянутых преступных действий является свержение государственной власти насильственным путем деструктивными силами на фоне создания беспорядков и ослабления власти.
По уголовному делу ведутся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых в следственный орган вызываются конкретные лица для опроса в качестве свидетелей», - отмечается в заявлении СГБ.
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