

В Москве взорвалась машина офицера Разведывательного управления Минобороны России

24.07.2024 17:09





В Москве взорвался автомобиль офицера Разведывательного управления Минобороны России Андрея Торгашева.



Состояние Андрея Торгашева тяжелое, ему взрывом оторвало обе ступни.



Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».



Следствие отрабатывает версию, связанную с действиями украинских спецслужб.



По информации МВД России, взрыв произошел в результате детонации неустановленного устройства, расположенного под сиденьем водителя.



В результате взрыва также пострадала жена офицера Минобороны.







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