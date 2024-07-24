|
|
|
В Москве взорвалась машина офицера Разведывательного управления Минобороны России
24.07.2024 17:09
В Москве взорвался автомобиль офицера Разведывательного управления Минобороны России Андрея Торгашева.
Состояние Андрея Торгашева тяжелое, ему взрывом оторвало обе ступни.
Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».
Следствие отрабатывает версию, связанную с действиями украинских спецслужб.
По информации МВД России, взрыв произошел в результате детонации неустановленного устройства, расположенного под сиденьем водителя.
В результате взрыва также пострадала жена офицера Минобороны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна