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В Москве взорвалась машина офицера Разведывательного управления Минобороны России


24.07.2024   17:09


В Москве взорвался автомобиль офицера Разведывательного управления Минобороны России Андрея Торгашева.

Состояние Андрея Торгашева тяжелое, ему взрывом оторвало обе ступни.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Следствие отрабатывает версию, связанную с действиями украинских спецслужб.

По информации МВД России, взрыв произошел в результате детонации неустановленного устройства, расположенного под сиденьем водителя.

В результате взрыва также пострадала жена офицера Минобороны.


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