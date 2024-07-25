

«Приказ из Кремля» и «абсурд» - о расследовании СГБ о якобы готовящемся покушении на Иванишвили

25.07.2024 10:48





«Приказ из Кремля» и «абсурд», так комментирует начатое Службой госбезопасности Грузии расследование возможного покушения на почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили грузинский боец, воюющий на Украине Надим Хмаладзе.



Ранее, по данному делу, СГБ допрашивало и его. При этом Хмаладзе не исключает, что «Грузинская мечта» «выдала» его России, которая «объявила охоту на грузинских бойцов».



Более того, Хмаладзе считает, что за ним ведется слежка.



«Когда мне впервые позвонили, я не мог понять, чего они хотят. Я спрашиваю сотрудника СГБ, он разговаривает со мной растерянным голосом, естественно, очень вежливо. Когда я ему сказал, что не приду на допрос без мирового судьи, он сразу согласился. На следующий день мне принесли уведомление.



Я ему сказал, что буду в одном месте, но в тот момент, меня там не было, а он пришел (туда, где я находился в действительности) и подсел ко мне. Когда я вышел из здания, я спросил его, откуда вы узнали, что я здесь. Я был очень удивлен», — говорит Надим Хмаладзе.



По его словам, доказательств подготовки террористического акта и заговора с целью свержения власти штата в «нет природе».



«Нас они не запугают, поэтому я считаю, что это прямая задача России, Кремля. Кремль не прощает воюющих против них, тут речь только о грузинах.



Когда я просматриваю российские СМИ, читаю, что грузинское правительство начало настолько активно выслеживать грузинских боевиков, что после выборов, возможно, (Кремль) потребует их передачи. Я подозреваю, что если это произойдет, то они это сделают», — сказал боец.



Он заявляет, что направлялся в Украину, на линию фронта, однако, во избежание спекуляций, остается в стране и будет следить за ходом расследования.



Напомним, что Служба госбезопасности расследует факты подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с организацией и финансированием бывших высокопоставленных чиновников правительства Грузии и бывших сотрудников правоохранительных органов, сообщают в СГБ.



Источник: SOVA

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