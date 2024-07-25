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Власти Грузии передали Армении обвиняемого в похищении человека


25.07.2024   11:31


Грузия удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Армения, и передала разыскиваемого С.Т. компетентным органам РА. Об этом Новости Армении-NEWS.am сообщили в Генеральной прокуратуре РА.

С.Т. обвиняется в похищении человека вместе с группой лиц из корыстных побуждений, разбое и вымогательстве в особо крупных размерах.

По поручению Генеральной прокуратуры РА сотрудники полиции Министерства внутренних дел обеспечили переезд С.Т. в Ереван.


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