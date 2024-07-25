

Власти Грузии передали Армении обвиняемого в похищении человека

25.07.2024 11:31





Грузия удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Армения, и передала разыскиваемого С.Т. компетентным органам РА. Об этом Новости Армении-NEWS.am сообщили в Генеральной прокуратуре РА.



С.Т. обвиняется в похищении человека вместе с группой лиц из корыстных побуждений, разбое и вымогательстве в особо крупных размерах.



По поручению Генеральной прокуратуры РА сотрудники полиции Министерства внутренних дел обеспечили переезд С.Т. в Ереван.





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