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Власти Грузии передали Армении обвиняемого в похищении человека
25.07.2024 11:31
Грузия удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Армения, и передала разыскиваемого С.Т. компетентным органам РА. Об этом Новости Армении-NEWS.am сообщили в Генеральной прокуратуре РА.
С.Т. обвиняется в похищении человека вместе с группой лиц из корыстных побуждений, разбое и вымогательстве в особо крупных размерах.
По поручению Генеральной прокуратуры РА сотрудники полиции Министерства внутренних дел обеспечили переезд С.Т. в Ереван.
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