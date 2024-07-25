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Чиковани: С каждым годом мы тратим все больше ресурсов на укрепление нашей обороноспособности


25.07.2024   12:08


Комментируя увеличение оборонного бюджета на 100 миллионов, вице-премьер, министр обороны Грузии заявил, что направление обороны является приоритетом для «Грузинской мечты».

«Выражением этого является то, что с каждым годом мы тратим все больше ресурсов на укрепление обороноспособности и улучшение социальных условий служащих Сил обороны», — заявил Ираклий Чиковани.

Как пояснил министр, в первую очередь ресурс направлен на укрепление возможностей обороноспособности, а конкретная часть на социальную политику.

По словам министра, увеличенный бюджет также направлен на важные проекты и долгосрочные планы Минобороны, над которыми он интенсивно работает с премьер-министром и правительством Грузии.

«Мне приятно работать с командой, которая очень хорошо понимает укрепление обороноспособности Грузии и важность направления ресурсов на улучшение социальных условий наших солдат и офицеров. Будут некоторые новости, связанные с 2025 годом и более длительным периодом», — сказал Ираклий Чиковани.


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