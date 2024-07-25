

Чиковани: С каждым годом мы тратим все больше ресурсов на укрепление нашей обороноспособности

25.07.2024 12:08





Комментируя увеличение оборонного бюджета на 100 миллионов, вице-премьер, министр обороны Грузии заявил, что направление обороны является приоритетом для «Грузинской мечты».



«Выражением этого является то, что с каждым годом мы тратим все больше ресурсов на укрепление обороноспособности и улучшение социальных условий служащих Сил обороны», — заявил Ираклий Чиковани.



Как пояснил министр, в первую очередь ресурс направлен на укрепление возможностей обороноспособности, а конкретная часть на социальную политику.



По словам министра, увеличенный бюджет также направлен на важные проекты и долгосрочные планы Минобороны, над которыми он интенсивно работает с премьер-министром и правительством Грузии.



«Мне приятно работать с командой, которая очень хорошо понимает укрепление обороноспособности Грузии и важность направления ресурсов на улучшение социальных условий наших солдат и офицеров. Будут некоторые новости, связанные с 2025 годом и более длительным периодом», — сказал Ираклий Чиковани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





