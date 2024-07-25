

Протеиновые батончики NAMEDSPORT изымают из продажи в Грузии

25.07.2024 19:37





Национальное продовольственное агентство Грузии отзывает с потребительского рынка протеиновые батончики NAMEDSPORT.



Как сообщает Национальное продовольственное агентство, оно получило информацию об обнаружении плесени в различных ароматизированных протеиновых батончиках итальянского бренда NAMEDSPORT через Систему быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), которая играет решающую роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов в ЕС и за его пределами.



«В ходе государственного контроля компетентного итальянского органа плесень была обнаружен в протеиновых батончиках с разными названиями: THUNDER BAR Exotic Coconut Flavor — 50 г, THUNDER BAR Exquisite Chocolate Flavor — 50 г, THUNDER BAR Excellence Pistachio Flavor — 50 г (срок годности 31.10.24 г.) . В уведомлении также упоминается, что производитель немедленно активировал процедуру отзыва вышеупомянутых продуктов питания с рынка», — говорится в сообщении.



В 2023 году ООО «PSP Pharmacy» импортировало в Грузию протеиновые таблетки указанного наименования.



Национальное продовольственное агентство провело госконтроль на объекте, принадлежащем «PSP Pharmacy» на проспекте Агмашенебели. По данным ведомства, бизнес-оператору запретили продавать вышеперечисленные продукты питания и приказали удалить уже размещенные на рынке продукты.



«Национальное продовольственное агентство заявляет, что вышеупомянутые продукты не соответствуют требованиям безопасности пищевых продуктов и, следовательно, протеиновые батончики с различными вкусами, производимые NAMEDSPORT, не могут использоваться в пищевых целях», — говорится в заявлении Национального продовольственного агентства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





