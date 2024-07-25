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В Сванетии проходит операция по поиску и спасению двух граждан


25.07.2024   19:46


В Местии и Лентехи проходит операция по поиску и спасению двух граждан. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По сообщению ведомства, в поисково-спасательной операции задействованы силы реагирования на особые ситуации, горноспасательные силы из Тбилиси, Имеретии и Местии, а также спасательные беспилотники.

Из-за метеоусловий на данном этапе невозможно привлечь к спасательной операции вертолет пограничной полиции.

«Сотрудники пожарно-спасательных сил Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД уже второй день интенсивно проводят операцию по поиску и спасению двух пропавших без вести граждан на территории Местии и Лентехи.

В поисково-спасательной операции задействованы силы реагирования на особые ситуации, горноспасательные силы из Тбилиси, Имеретии и Местии, а также спасательные дроны.

Из-за метеоусловий на данном этапе невозможно привлечь к спасательной операции вертолет пограничной полиции.

К поисково-розыскным работам совместно с пожарно-спасательными силами привлечены все соответствующие подразделения МВД.

Информация о случившемся поступила в Центр управления общественной безопасностью «112» 24 июля, после чего Служба управления по чрезвычайным ситуациям отреагировала незамедлительно», - отмечается в информации.


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