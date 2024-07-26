Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

К операции по поиску и спасению двух граждан в Сванетии подключился вертолет


26.07.2024   10:42


В Сванетии продолжается операция по поиску и спасению двух граждан. К поисковым мероприятиям с утра подключился вертолет пограничной полиции.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, к поисково-спасательной операции подключены горноспасательные силы Тбилиси, Имерети и Местии, а также спасательные дроны.

Как отмечают в ведомстве, информация о случившемся поступила в Центр управления общественной безопасностью «112» 24 июля.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна