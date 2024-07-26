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К операции по поиску и спасению двух граждан в Сванетии подключился вертолет
26.07.2024 10:42
В Сванетии продолжается операция по поиску и спасению двух граждан. К поисковым мероприятиям с утра подключился вертолет пограничной полиции.
По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, к поисково-спасательной операции подключены горноспасательные силы Тбилиси, Имерети и Местии, а также спасательные дроны.
Как отмечают в ведомстве, информация о случившемся поступила в Центр управления общественной безопасностью «112» 24 июля.
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