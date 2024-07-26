

Российский генерал-участник августовской войны назначен командующим ВВС РФ

26.07.2024 11:19





Участник августовской войны 2008 года, российский генерал Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.



Одновременно с главой ВВС Кобылаш становится заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами, которые объединяют российскую военную авиацию, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические силы и средства Вооруженных сил.



С 2016 года и до последнего времени Кобылаш командовал дальней авиацией. В марте 2024 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск за преступления, совершенные в Украине.



Во время грузино-российской войны в августе 2008 года Кобылаш был командиром 368-го российского авиаполка. Пилотируемый им истребитель Су-25 был сбит, Кобылаш катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной Тбилиси.



Далее версии сторон расходятся. Бывший в то время президентом Грузии Михаил Саакашвили говорит, что Кобылаша взяли в плен, а затем обменяли. Сам Кобылаш рассказал историю в духе кремлевской пропаганды. Согласно этой версии, Кобылаша нашла добрая бабушка-грузинка, отругала за то, что он испортил овощи на огороде, но дала воды и показала дорогу к осетинским формированиям.



Авиаполк Кобылаша в августе 2008 сделал около 100 боевых вылетов в Грузии. Москва утверждала, что бомбила только военные объекты, но фото горящих жилых пятиэтажек в Гори облетели весь мир.



Вскоре после августовской войны Кобылашу присвоили звание Героя России.



В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины заочно предъявила Кобылашу обвинения в «нарушении законов и обычаев ведения войны». По данным украинской стороны, именно он отдал приказ на удар по жилому многоэтажному дому в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года. Тогда погибли 23 местных жителя, среди них 6 детей.





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