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В Сванети найдены двое мужчин, поиски которых велись несколько дней
26.07.2024 12:01
В Сванети найдены двое мужчин, пропавших несколько дней назад. Информацию подтверждают родственники Гогиты Парджиани и Гиорги Гвичиани.
Они ушли в поход 6 дней назад и до сих пор не вернулись. По информации @SvanetiGe, мужчины вышли в экспедицию из Ипари в Лентехи, Нижню Сванети через перевал 6 дней назад, в воскресенье.
Последний раз связь с Гогита и Гиорги была в понедельник, молодые люди сообщили, что сбились с пути, но продолжают дорогу.
Поисково-спасательная операция в окрестностях Местиа и Лентехи, проходила с 24 июля.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, к поисково-спасательной операции были привлечены горноспасательные силы Тбилиси, Имерети и Местии, а также спасательные беспилотники.
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