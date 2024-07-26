

Два человека задержаны за нападение на съемочную группы телеканала Mtavari

26.07.2024 12:54





Специальная следственная служба сообщает о задержании двух человек по факту нападения на журналиста и оператора телеканала Mtavari.



«Проведенное расследование установило, что 25 июля 2024 года в утренние часы журналист Владимир Менабде и оператор Манучар Мжаванадзе осуществляли журналистскую деятельность в селе Супса Ланчхутского муниципалитета, работая над репортажем. Обвиняемый В.И. нанес им словесное и физическое оскорбление. При этом журналист подвергся физическому насилию со стороны брата В.И. – А.И., который несколько раз ударил его кулаком в область головы и лица Владимира Менабде, в результате чего тот испытал физическую боль и получил травму в области губы.



А.И. также повредил видеокамеру телекомпании и оскорбил журналиста и оператора.



Сотрудниками Специальной следственной службы 26 июля 2024 года были задержаны граждане, проживающие в селе Супса В.И. и А.И. , за преступление, предусмотренное подпунктом «А» статьи 156 части 2 УК Грузии, предполагающее привлечение лица к ответственности в связи с преследованием человека за профессиональную деятельность.



За это преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.





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